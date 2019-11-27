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Çocuklar için okulun bahçe duvarlarını boyadılar

AK Parti Düzce Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, öğrencilerin daha güzel bir ortamda eğitim görmesi için bir ilkokulda çevre düzenlemesi ve boya yaptı.

27.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:20Çocuklar için okulun bahçe duvarlarını boyadılar
AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, öğrencilerin daha güzel bir ortamda eğitim görmesi için bir ilkokulda çevre düzenlemesi ve boya yaptı.
'ya bağlı Hacıkadirler köyünde bulunan Hacıkadir İlkokulu'nda bir araya gelen AK Partili gençler, çevre düzenlemesinin ardından bahçe duvarlarını boyadı.
Öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim görmesini hedefleyen grup, bahçe duvarlarını boyayarak yeniledi.
Çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmesini isteyen gençlerin bu tür etkinliklere, ihtiyaç bulunan okullarda devam edeceği öğrenildi.

AK Parti, Gümüşova, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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