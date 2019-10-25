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Çocuklar için risk oluşturan yapının yıkımı gerçekleştirildi

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince, kullanılmayan ve çevrede bulunan çocuklar için risk oluşturan metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

25.10.2019 14:58Çocuklar için risk oluşturan yapının yıkımı gerçekleştirildi
Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince, kullanılmayan ve çevrede bulunan çocuklar için risk oluşturan metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Bağlar Belediyesi tarafından kentin ve yaşam alanlarının mimarisine aykırı olarak aynı zamanda insan yaşamı için tehdit haline gelen yapıların yakımı yapılıyor.
Bu kapsamda Batı Çanakçı Kümeevleri mevkisinde bir çocuğun düşerek yaralandığı metruk yapı için mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla çalışma yapıldı.
Metruk yapı iş makineleriyle yıkıldı.
Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür eden mahalle sakinleri, "Tehlikenin farkında olmayan çocuklarımız burada oynuyordu. Nitekim geçtiğimiz günlerde bir çocuğumuz ciddi şekilde yaralandı. Belediyeye başvurduk. Kısa zamanda gelip yıkımı gerçekleştirdiler. Hepimiz rahat nefes aldık." ifadelerini kullandılar.

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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