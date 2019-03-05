Çocuklar İçin Sanat Trump Art Gallery'de

Trump Alışveriş Merkezi'nin sergi alanı Trump Art Gallery'de, Mulier(Kadın)' adlı karma sergisi kapsamında çocuklar için özel bir atölye düzenlenecek. Sergide de eserleri bulunan sanatçı Emel Özyol, 7-12 yaş aralığındaki çocuklarla birlikte 'Annemin Portresini Çiziyorum Atölyesi' gerçekleştirecek.

9 Mart Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak olan atölyede minik sanatçılar, annelerinin portresini çizecek. Hayal güçlerini kullanarak yaptıkları portreleri farklı malzemelerle renklendirip süsleyen çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları portrelerle annelerini mutlu edecek.

Atölyeye katılım ücretsiz, ancak sınırlı sayıda kontenjan olduğu için öncesinde kayıt yaptırılması gerekiyor.

Kaynak: Bültenler