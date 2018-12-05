Çocuklar İçin Sihirli Bir Yılbaşı Partisi

Türkiye'nin ilk uluslararası beş yıldızlı oteli Hilton İstanbul Bosphorus, gerçekleştirdiği birbirinden güzel etkinliklerle misafirlerine sihirli bir yılbaşı yaşatmaya devam ediyor. Hilton İstanbul Bosphorus'un yeni yıla özel gerçekleştireceği etkinliklerden biri de "KidsNook Masal Akademisi ve Hilton Bosphorus Yılbaşı Partisi" olacak.Masal anlatıcılığı sanatını Türkiye'de ilk defa kitabeviyle birleştiren KidsNook işbirliği ile gerçekleştirilecek olan KidsNook Masal Akademisi ve Hilton Bosphorus Yılbaşı Partisi, saat 17: 00'de "Kış Masalı" anlatımı ile başlayacak. Çocukların da hikaye anlatımına dahil olabileceği interaktif bir eğlence deneyimi sunan etkinlik, birbirinden güzel kış masalları ile çocuklara yeni yıl sihrini doyasıya yaşatacak.Şarkılar ve masalların eğlenceli bir akışta buluştuğu "Ayşegül Dede ile Şarkılı Masal Anlatımı" etkinliği ise saat 18: 00'de gerçekleşecek. 3 yaş ve üzeri minik misafirleri ağırlayacak olan masal anlatımları, sihirli yılbaşı döneminde çocukların unutamayacakları özel bir gün geçirmelerini sağlayacak.18: 30-21: 30 saatleri arasında Hilton İstanbul Bosphorus'un şık ambiyansı ve Boğaz manzarasıyla fark yaratan Bosphorus Terrace restoranında servis edilecek açık büfe akşam yemeğinde öne çıkan lezzetlerden bazıları safranlı 'aioli' sos ile servis edilen kaya tuzunda pişmiş somon, fırınlanmış ördek "Glaze", domates-fesleğen sos veya trüf mantarlı krema sos ile servis edilen ev yapımı porçini mantarlı ravioli ve deniz mahsulleri güveç olacak. Büfede çocuklar için de birbirinden güzel lezzetler yer alacak. Ebeveynler Hilton'un deneyimli şeflerinin ellerinden çıkan bu muhteşem lezzetleri deneyimlerken, çocuklar da KidsNook ailesi ile yılbaşı teması içerisinde oyunlar oynayacak; eğlencenin keyfini doyasıya çıkaracak. Bosphorus Terrace Restaurant'aki açık büfe akşam yemeğinin dahil olduğu etkinlik, 3-6 yaş arası çocuklar için 40 TL; 6-12 yaş arası çocuklar için 70 TL ve yetişkinler için 140 TL olacak.Hilton İstanbul Bosphorus'un ışıltılı yılbaşı konseptli atmosferinde gerçekleşecek "KidsNook Masal Akademisi ve Hilton Bosphorus Yılbaşı Partisi" yılbaşı keyfini masal gibi bir günle taçlandırmak isteyen misafirlerini bekliyor. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler, Hilton İstanbul Bosphorus'un çocuklar kadar büyüklerin de içini ısıtan, ışıltılı yılbaşı dekorları ile bezenmiş lobisini ve kurabiye evini de Aralık ayı boyunca ziyaret edebilir. Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak isteyenler 0212 315 60 14 numaralı telefonu arayabilir; oguz.vardar@hilton.com adresine mail atabilirler.