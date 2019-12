Çocuklar için turneye çıktılar

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Sahne Topluluğu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ağrılı ilkokul öğrencilerini tiyatro ile buluşturdu.



İlk olarak Ağrı Halk Eğitim Merkezinde yaklaşık 200 öğrenciye 'Her Şeyin Mümkün Olduğu Diyar' adlı oyunu sahneleyen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Sahne Topluluğu öğrencileri, daha sonra aynı oyunu Merkez Ozanlar Yatılı Bölge Okulu öğrencileri için de sahneledi.



İlk defa tiyatro ile buluşan öğrencilerin, oyun sırasında mutlulukları gözlerine yansıdı. Oyun sırasında öğrencilerde zaman zaman oyunculara eşlik etti. Oyun sonrasında oyuncular, çocuklara balon dağıttı.



"Yaklaşık 2 bin öğrenciyi tiyatro ile buluşturduk"



Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Sahne Topluluğu kafile başkanı Ahmet Furkan Aydın yaptığı açıklamada, topluluk olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında Doğu'da tiyatro, müzik vb. aktivitelerle buluşma imkanları kısıtlı olan çocukları, tiyatro ile buluşturmak istedikleri için turneye çıktıklarını söyledi.



İlk etapta Ağrı, Kars ve Iğdır'a üç günlük turne düzenlediklerini belirten Aydın, "Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Sahne Topluluğu olarak, Doğu'daki ilkokul öğrencilerini tiyatro ile buluşturmak amacıyla turne düzenledik. Şu ana kadar üç ilimizde tiyatro oyunu sergiledik. Kars ve Iğdır'dan sonra Ağrı'ya geldik. Buradaki amacımız, ilkokul öğrencilerini tiyatro ile buluşturmak. Biz üniversite öğrencileri olarak, sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu turneyi düzenledik. Burada bize her türlü imkan sağlanıyor. Biz de bu dönemlerde çok heyecanlıyız. Bu heyecanımızı da bu şekilde harcamaya gayret gösteriyoruz. Buradan çağrımız, bütün arkadaşlarımızın bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları. Bizim okulumuz da bize bu konularda destek sağlıyor. Şu ana kadar gittiğimiz illerde, yaklaşık 2 bin öğrenciyi tiyatro ile buluşturduk. Bize ulaşmak isteyen arkadaşlarımız da @asbusosyalsahne instagram hesabımızdan ulaşabilirler" dedi.



"Oyunumuzda, biraz da geleneksel oyunlarımızı sahnelemek istedik"



Çocukların büyük bir keyifle izledikleri 'Her Şeyin Mümkün Olduğu Diyar' adlı tiyatro oyununun yönetmeni Berk Yalman ise son zamanlarda gelişen teknoloji ile birlikte çocukların, akıllı telefon ve tabletler aracılığı ile dijital oyunlara bağımlı hale geldiklerini ve geleneksel oyunlardan uzaklaşıp, sosyal yönden olumsuz etkilendiklerini dile getirdi.



Bir yandan Doğu'da imkanı olmayan çocukları tiyatro ile buluşturmayı istediklerini bir yandan da tiyatroda eski geleneksel oyunları canlandırarak, çocukları teknoloji bağımlılığından az da olsa uzak tutmayı amaçladıklarını kaydeden Yalman, bu tarz projelerin artması konusunda okul ve üniversite öğrenci topluluklarına çağrıda bulunarak, şöyle konuştu:



"Oyunumuzun ismi 'Her Şeyin Mümkün Olduğu Diyar.' Bu oyunda günümüzün modern eksikliklerini bir kenara bırakmayı hedefliyoruz. Çünkü çocukların artık sosyalleşebildiği alanlar tabletler ve telefonlardan ibaret. Biz bu oyunumuzda biraz da geleneksel oyunlarımızı sahnelemek istedik. Yakan top, mendil kapmaca tarzı oyunları canlandırmaya çalıştık. Buradaki amacımız, çocukları biraz daha teknolojinin zararlı oyunlarından uzaklaştırıp, geleneksel oyunlara yönlendirmek. Biz buraya gelirken, zor şartlarda geldik. Çok yorucu bir yolculuk oldu. Ancak şu an buradaki heyecanı görünce yorgunluğumuz gitti. Bence bu tarz projeler çok güzel projeler. Tüm ülkede yaygınlaşmalı. Bütün çocuklarımıza ulaşmalıyız. Özellikle Doğu'daki çocuklar için bir şeyler yapılmalı. Çünkü Batı'daki çocuklar bir şekilde imkan buluyor. Ancak Doğu'daki çocuklar, her zaman bu tarz imkanları yakalayamıyor. Şu an her oyunu sahnelediğimizde çocukların gözlerindeki mutluluğu görebiliyoruz." - AĞRI

Kaynak: İHA