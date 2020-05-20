Çocuklar ikinci kez sokağa çıktı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile ikinci kez dışarı çıktı.

Çocuklar ikinci kez sokağa çıktı
20.05.2020 16:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:50

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile ikinci kez dışarı çıktı. Mutlulukları yüzlerinden okunan minikler güneşli havanın tadını çıkardı. Çocuklardan kimi parklardaki oyun gruplarında eğlendi kimi de arkadaşlarıyla oyunlar oynadı.


Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı 4 saatliğine kaldırılan 14 yaş altındaki çocuklar soluğu parklarda aldı. Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, uzun süredir görmedikleri arkadaşlarının yanına koştu. Sosyal mesafeyi koruyarak kısa bir süre sohbet eden çocuklar daha sonra açık havada oyun oynamanın tadını çıkardı. Kimi arkadaşlarıyla futbol oynarken kimi de gruplar halinde oyunlar oynadı.


Anne babalar ağaçlık alanlarda oturdu


Çocuklardan bazıları parktaki oyun gruplarındaki salıncak ve kaydırakta eğlenirken bazı çocuklar da patenle kaymayı, scooter kullanmayı ve bisiklet sürmeyi tercih etti. Çocukların ve ebeveynlerinin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak vakit geçirdiği görüldü. Çocuklarının yanında parka giden anne babalar da sıcak havanın da etkisiyle ağaçlık alanlarda ve gölgeliklerde oturdu.


"Sosyal mesafeli oyunlar oynuyoruz"


Arkadaşlarını özlediğini belirten Furkan Tuğrul, "Evde yorulmuştum. Bugün dışarı çıkınca çok sevindim. Çok yaklaşmadık birbirimize. Sosyal mesafeli oyunlar oynuyoruz" dedi.


4 saatlik sürenin sonunda saat 15.00 itibariyle izinleri sona eren çocuklar enerjilerini atmış bir şekilde evlerinin yolunu tuttu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Anne, Güncel, Haber

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