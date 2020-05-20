Çocuklar ikinci kez sokakta

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00 ile 15.00 saatleri arası ikinci kez izinli olarak sokağa çıktı.

Çocuklar ikinci kez sokakta
20.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:18
Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00 ile 15.00 saatleri arası ikinci kez izinli olarak sokağa çıktı. Saatin 11.00 olmasıyla çocuklar aileleri ile parklara akın etti.

Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar ikinci kez izinli olarak 11.00 ile 15.00 arası sokağa çıktı. Sessiz kalan parklar tekrardan çocuk sesleriyle doldu. Aileler kimi gölgelik alanlarda diğer ebeveynler ile sohbet ederken kimi ise çocuklarının yanından bir an olsun ayrılmadı. Çocuklar ise 4 saatlik izni, bisiklete binerek, parklarda oynayarak, yaşıtlarıyla eğlenerek geçirdi. Çocukların kimi ise aileleri ile meydanlara akın etti. Cadde, park ve bahçelerin sıcağa rağmen kalabalık olması ise dikkatlerden kaçmadı. Polis ekipleri ise sık sık sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Evde sıkıldığını ve arkadaşlarını özlediğini belirten Seren Mine Yıldırım, "Okuldaki arkadaşlarımı özlüyordum, sıkılıyordum. Okulumu özlüyordum. Benim için ve arkadaşlarım için iyi oldu. Arkadaşlarımı görme şansım oldu" dedi.

Dışarıya çıkmanın kendisine iyi geldiğini belirten Samet Ceylan, "Hava aldım, benim için iyi oldu. Evde çok sıkıldım. Oyun oynayarak, kitap okuyarak, test çözerek ve kardeşi ile oynayarak zaman geçirdim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Denizli, Güncel, Haber

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