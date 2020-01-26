Haberler » Güncel » Çocuklar 'Kamptaki sürpriz' oyununu çok sevdi - Haber

Çocuklar 'Kamptaki sürpriz' oyununu çok sevdi

Yunusemre Belediyesi'nin ocak ayı etkinlik programı kapsamında sahnelenen 'Kamptaki sürpriz' isimli tiyatro oyunu minikler tiyatroseverlerden tam not aldı.

26.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:33Çocuklar 'Kamptaki sürpriz' oyununu çok sevdi
Belediyesi'nin ocak ayı etkinlik programı kapsamında sahnelenen 'Kamptaki sürpriz' isimli tiyatro oyunu minikler tiyatroseverlerden tam not aldı.

Yunusemre Belediyesi ocak ayı etkinlik programı kapsamında Yunus Emre Millet Çarşısı Kültür Salonu'nda 'Kamptaki sürpriz' isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunu Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin eşi Dr. Melek Çerçi, Belediye Başkan Yardımcısı N. Elif Binici, minik tiyatroseverler ve aileleri izledi.

Ücretsiz olarak sahnelenen iki kardeş olan Ece ve Ege'nin kamp macerasını anlatan oyun tiyatroseverlerden tam not aldı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, belediye olarak bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Çocuklarımıza tiyatroyu sevdirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize olan ilgi bizleri mutlu ediyor. Öğrencilerimiz yarıyıl tatilini bu güzel tiyatroyu izleyerek değerlendirdiler. Bu tür etkinliklerimizin devamı gelecek" dedi. - MANİSA

Yunusemre, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:26  Malatya Valiliği: Depremde 56 konut yıkıldı
16:25  Bakanlar valilikte depreme ilişkin basın açıklamasında bulundu- 1
16:23  Canlı yayında dayanıklığı test edilen enkazdan alınmış beton parçası, "ihmal" iddialarını güçlendirdi
16:22  Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hızlı bir dönüşüm işlemine başlayacağız"
16:22  CHP Hakkari İl Başkanlığına Nazım Demir seçildi
26.01.2020 16:27:43