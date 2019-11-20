Haberler » genel » Çocuklar kendi günlerinde gönüllerince eğlendi - Haber

Çocuklar kendi günlerinde gönüllerince eğlendi

Çocuklar kendi günlerinde gönüllerince eğlendiKİLİS - Kilis GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi ile ÇATOM tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

20.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:08
Çocuklar kendi günlerinde gönüllerince eğlendi
KİLİS - GAP Çocuk Gelişim Merkezi ile ÇATOM tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle etkinlik düzenlendi.
Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde düzenlenen Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliğine davetliler katıldı. Kilis GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi Müdiresi Hülya Soydinç, Birleşmiş Milletlerin çocuk sözleşmesini 14 Eylül 1990 tarihinde Türkiye'nin imzaladığını ifade ederek, "Bu sözleşmeye göre, 18 yaşından küçük herkes çocuktur. Her çocuk yaşamdan ayrılmaz haklara sahiptir. Çocuklar her türlü hakka sahip olmuştur, bu sözleşmeyle, çocukların kendilerini ifade edebilmeleri ortamların hazırlanmasında, çocukların bu imkanların sağlanmasında hep birlikte destek olmalıyız" dedi.
Gecede, çocuklar tiyatro, şiir gösterisi sundular. Çocukların gösterileri ayakta alkışlandı.
Çocuklar kendi günlerinde gönüllerince eğlendi

Cheetos, Kilis, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
00:53 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin galası yapıldı
00:49 Çanakkale'de korkutan yangın
00:18 20 Kasım 2019 Haberleri
23:53 Başkent'te ulaşım çalıştayı toplandı
23:24 Çocuklar için maviye bürünen Galata ve Beyazıt kulesi havadan görüntülendi
21.11.2019 01:21:12