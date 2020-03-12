Çocuklar koronavirüsten neden etkilenmiyor?
Covid-19 bulaşan bazı çocukların hiçbir hastalık belirtisi göstermeden iyileştiği ancak bu süre zarfında yetişkinlere virüs bulaştırdığı anlaşıldı
12.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:31
Çocukların yetişkinlere oranla yeni tip koronavirüs Covid-19'a karşı daha dayanıklı olduğu ortaya çıktı. Çin'in Shenzhen eyaletinde virüs bulaşan 391 vakayı ve binden fazla yakınını inceleyen bilim insanları, çocukların virüse yakalanma oranının yetişkinlerle hemen hemen aynı olduğunu ancak, semptomların daha hafif seyrettiğini belirledi. Covid-19 bulaşan bazı çocukların hiçbir hastalık belirtisi göstermeden iyileştiği ancak bu süre zarfında yetişkinlere virüs bulaştırdığı kaydedildi.
Shenzhen Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu'nun ortak yürüttüğü çalışmada, çocukların virüsten daha az etkilenme gerekçeleri incelendi. Uzmanlara göre, çocuklar daha sağlıklı akciğerlere sahip oldukları için Covid-19'un pinömaniye dönüşme riski düşüyor. Ayrıca çocukların bağışıklık sisteminin virüsle mücadelede yetişkinlere oranla daha etkili olduğu belirtiliyor.
Shenzhen Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu'nun ortak yürüttüğü çalışmada, çocukların virüsten daha az etkilenme gerekçeleri incelendi. Uzmanlara göre, çocuklar daha sağlıklı akciğerlere sahip oldukları için Covid-19'un pinömaniye dönüşme riski düşüyor. Ayrıca çocukların bağışıklık sisteminin virüsle mücadelede yetişkinlere oranla daha etkili olduğu belirtiliyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Bloomberg, Euronews, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti
Haberler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Haberler
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Haberler
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Haberler
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Haberler
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu