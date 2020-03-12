Menü
Haberler ›› Dünya ››Çocuklar koronavirüsten neden etkilenmiyor? - Haberler

Çocuklar koronavirüsten neden etkilenmiyor?

Covid-19 bulaşan bazı çocukların hiçbir hastalık belirtisi göstermeden iyileştiği ancak bu süre zarfında yetişkinlere virüs bulaştırdığı anlaşıldı

12.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:31
Çocuklar koronavirüsten neden etkilenmiyor?
Çocukların yetişkinlere oranla yeni tip koronavirüs Covid-19'a karşı daha dayanıklı olduğu ortaya çıktı. Çin'in Shenzhen eyaletinde virüs bulaşan 391 vakayı ve binden fazla yakınını inceleyen bilim insanları, çocukların virüse yakalanma oranının yetişkinlerle hemen hemen aynı olduğunu ancak, semptomların daha hafif seyrettiğini belirledi. Covid-19 bulaşan bazı çocukların hiçbir hastalık belirtisi göstermeden iyileştiği ancak bu süre zarfında yetişkinlere virüs bulaştırdığı kaydedildi.

Shenzhen Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ile Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Okulu'nun ortak yürüttüğü çalışmada, çocukların virüsten daha az etkilenme gerekçeleri incelendi. Uzmanlara göre, çocuklar daha sağlıklı akciğerlere sahip oldukları için Covid-19'un pinömaniye dönüşme riski düşüyor. Ayrıca çocukların bağışıklık sisteminin virüsle mücadelede yetişkinlere oranla daha etkili olduğu belirtiliyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Bloomberg, Euronews, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti Haberler
Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Haberler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Haberler
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Haberler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Haberler
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti Haberler
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Haberler
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu Haberler
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu