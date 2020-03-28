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Çocuklar Kovid-19 tedbirlerine destek için aileleriyle çizdikleri resimleri camlara astı

Erzurum'da sosyal medyada bir araya gelen anneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine destek vermek için çocuklarıyla hazırladıkları resimleri evlerinin camına astı.

28.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:13
Çocuklar Kovid-19 tedbirlerine destek için aileleriyle çizdikleri resimleri camlara astı
Erzurum 'da sosyal medyada bir araya gelen anneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine destek vermek için çocuklarıyla hazırladıkları resimleri evlerinin camına astı.
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de de birtakım tedbirlerin alındığı sürece minikler de aileleriyle çizdikleri birbirinden güzel resimlerle destek olmaya çalışıyor.
Gökkuşağı, Türk bayrağı, kalp ve çiçeklerle süsledikleri resimlerine "Evde kal", "Hayat eve sığar", "Birlikte başaracağız" şeklinde yazılar yazan çocuklar, çevredekilerin dikkatini çekmeye çalıştı.

Erzurum'da anaokulu ile ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin ailelerinin yardımıyla yaptıkları ve evlerinin camlarını süsledikleri çizimleriyle büyüklerine de örnek oldu.
Şehrin dört bir yanında evlerin camlarındaki resimleri gören diğer çocuklar da benzer resimlerle etkinliğe katıldı.
Hilalkent semtinde ikamet eden ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Kerem Kağan Aras, AA muhabirine, yapılan çağrılara destek vermek için ailesiyle çizdiği resimleri evinin camına astığını söyledi.
Herkesin Kovid-19'a karşı kurallara uymasını isteyen Aras, "Bizim için herkes evde kalmalı. Evde kalınca daha sağlıklı oluruz. Hastalığı yenebiliriz." dedi.
Palandöken ilçesinde yaşayan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Miray Su Arslan ise çizdiği resmin üstüne "Birlikte başaracağız" yazdığını belirtti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Erzurum, Wuhan, Kültür Sanat

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