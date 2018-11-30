Çocuklar Kukla Gösterisinde Eğlendi

Çaycuma
Belediye Başkanlığının sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında, 5-10 yaş grubu çocuklar için kukla gösterisi yapıldı. İstanbul Üniversitesi
Reklarasyon Bölümü Halk Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Ertan Engin Tansı, tarafından gerçekleştirilen etkinliği Belediye Başkanı Bülent Kantarcı
'nın yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler izledi.
Yaklaşık 45 dakikalık iki bölümden oluşan gösterinin birinci bölümünde temizlik alışkanlığı ve öğretmen sevgisi, ikinci bölümde ise Nasrettin Hoca
, Kemal Sunal
, Hadise
, Tarkan
, Murat Boz
ve Ankaralı Mahmut gibi ünlü sanatçıların kukla gösterilerine yer verildi.
Öğrenciler, gösteriler sırasında çalan müziğe eşlik ederek eğlendi.
Etkinlik Program sonunda Belediye Başkanı Kantarcı, Tansı'ya çiçek verdi.
İstanbul Üniversitesi,Bülent Kantarcı,Çaycuma