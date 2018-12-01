Çocuklar Kukla Gösterisiyle Eğlendi

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:44



01 Aralık 2018 Cumartesi 12:44

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Çaycuma Belediyesinin sosyal, kültürel etkinlikleri kapsamında İstanbul Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Halk Edebiyatı Bölümü Doktoralı Öğretim Üyesi Ertan Engin Tansı, 5-10 yaş grubu çocuklara yönelik bir kukla gösterisi yaptı.?Çaycuma Belediyesinin sosyal kültürel etkinlikleri kapsamında İstanbul Üniversitesi Reklarasyon Bölümü Halk Edebiyatı Doktoralı Öğretim Görevlisi Ertan Engin Tansı tarafından 5-10 yaş grubu çocuklara yönelik, ücretsiz, "Kukla Gösterisi" yapıldı. Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki gösteriyi Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın yanı sıra öğretmenler ve kalabalık bir öğrenci topluluğu izledi. 45 dakikalık iki bölümden oluşan gösterinin birinci bölümünde temizlik alışkanlığı ve öğretmen sevgisi, ikinci bölümde ise Nasrettin Hoca'nın yanı sıra Kemal Sunal, Hadise, Tarkan, Murat Boz ve Ankaralı Mahmut gibi ünlü sanatçıların kukla gösterileri sunuldu. Öğrenciler, gösteriler sırasında müziğe de eşlik ederek bol bol eğlendi. 'Salondan oldukça mutlu ayrılan öğrenciler kukla gösterisini Çaycuma'da gerçeklemesini sağlayan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.' İstanbul Üniversitesi Rekreasyon Bölümü Halk Edebiyatı Öğretim Üyesi Doktor Ertan Engin Tansı, yaptığı açıklamada "Harika bir kukla gösterisiyle Çaycumalı çocuklara merhaba diyoruz. Bundan sonra da Çaycuma Belediyesi ile çocuk üniversitesi kurmayı planlıyoruz. Gösterinin tamamı eğitici ve öğretici olmak üzere tüm çocukların seveceği boyuttadır. Gönüllü eğitimcilerin ve öğrencilerin hazırlamış olduğu bir etkinliktir. Çaycuma Kaymakamlığına, Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, öğretmen ve öğrencilere desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.Program sonunda Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Kukla gösterisini sunan öğretim görevlisi Ertan Engin Tansı'ya çiçek vererek teşekkür etti. - ZONGULDAK