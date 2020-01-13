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Çocuklar kültürel mirasları tanıyacak!

Açık Diyalog İstanbul'da gerçekleşecek Troya Atölye çalışmasına katılan çocuklar, 'aşk, kahramanlık ve uygarlık yuvası' olarak adlandırılan Troya hakkında bilgi edinerek buradan aldıkları ilhamla üç boyutlu çalışmalar yapacak.

13.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:41Çocuklar kültürel mirasları tanıyacak!

18 Ocak Cumartesi günü çocuklar, kültürel miraslarımızdan biri olan Troya ile keşif dolu bir yolculuğa çıkacak.

Teşvikiye'de bulunan Açık Diyalog , çocukların kültürel miraslarını tanıma amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikler devam ediyor. 18 Ocak Cumartesi günü saat 12.30- 14.00 arasında gerçekleşecek etkinlikte çocuklar, tarihin 'aşk, kahramanlık ve uygarlık yuvası' olarak adlandırılan Troya'yı tanıyacak. Sanatçı ve deneyimli eğitmen Begüm Çalışkan ile gerçekleştirilecek olan "Troya Atölyesi"nde çocuklar, kültürel miraslarımızın büyülü dünyasında yolculuğa çıkarak incelenen yapı ve eserler üzerine birlikte düşünecek. Çocuklar bu atölyede, Troya'nın tarihi ile ilgili bilgi edinirken bir yandan da buradan aldıkları ilhamla üç boyutlu çalışmalar yapacak.


İstanbul, Güncel

Kaynak: Bültenler

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