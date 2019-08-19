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Çocuklar kurtulmuş, anneler hayatını kaybetmişti.

Boğularak can veren Elif gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıGAZİANTEP - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan 13 yaşındaki Elif Naz Çoban, memleketi Gaziantep'te defnedildi.

19.08.2019 18:53
Çocuklar kurtulmuş, anneler hayatını kaybetmişti.
Boğularak can veren Elif gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
GAZİANTEP - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulan 13 yaşındaki Elif Naz Çoban, memleketi Gaziantep'te defnedildi.
Bozova ilçesine bağlı Arıkök kırsal mahallesinde yaşanan olayda Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden 3 çocuk serinlemek için suya girmiş, olayı gören Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden isimli anneleri suya atlatarak çocuklarını kurtarmaya çalışmıştı. Çocuklar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, anneleri ise suyun içinde gözden kaybolmuştu. Olayda Sıdıka Beden ve Nimet Yıldırım'ın cansız bedenleri sudan çıkartılırken, suya giren çocuklardan Elif Naz Çoban da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
Suda boğularak can veren Elif Naz Çoban için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Bahaeddin Nakıpoğlu Cami'de düzenlenen cenaze töreninde Çoban'ın yakınları gözyaşı döktü. Çoban'ın cansız bedeninin bulunduğu tabut, morgdan alınırken babaanne Elif Çoban da torununun tabutunu bir süre omuzladı.
Talihsiz çocuğun cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Çocuklar kurtulmuş, anneler hayatını kaybetmişti.

Şanlıurfa, Gaziantep, Elif Naz, Bozova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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