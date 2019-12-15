Haberler » Güncel » Çocuklar mahallelerine park istiyor - Haber

Çocuklar mahallelerine park istiyor

Malatya'da Özalper Mahallesi Huzurlu Sokakta yaşayan vatandaşlar, çocukların rahatça oynayabileceği bir park istiyor.

15.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:12Çocuklar mahallelerine park istiyor
'da Özalper Mahallesi Huzurlu Sokakta yaşayan vatandaşlar, çocukların rahatça oynayabileceği bir park istiyor.

ilçesine bağlı Özalper Mahallesinde bulunan Huzurlu Sokakta yaşayan mahalle sakinleri, çocuklarının oynayabileceği bir park olmaması nedeniyle mağdur olduklarını söylediler. Sokakta bulunan ve uzun yıllar park alanı olarak bırakılan boş arsada toplanan vatandaşlar, yetkililerden mahallelerine bir park yapılmasını talep ettiler.

Çocuklarının oynayacakları bir park olmaması nedeniyle, boş arazide toz toprak içinde oynadıklarını söyleyen mahalleliler, yıllardır bir parka kavuşmanın özlemi içerisinde olduklarını ifade ettiler.

İlgili belediyelere bir çok kez sorunlarını ilettiklerini de dile getiren vatandaşlar, seslerinin artık duyulmasını isteyerek biran önce çocuklarının sağlıklı ve güvenli bir şekilde oynayacağı bir parkın yapılmasını istiyor. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:07 BEŞİKTAŞ'TA KADINLARDAN DANSLI PROTESTO - Haber
17:07 Bakan Varank Bizim davamız bir 'benlik' davası değil-2 - Haber
17:06 Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'da TOKİ sosyal konut heyecanı - Haber
17:06 Ümraniye'de otomobil park halindeki araçlara daldı: 5 yaralı - Haber
17:05 Beşiktaş'ta kadınlardan danslı protesto - Haber
15:33 İzmir'deki Las Tesis eylemine binlerce kadın katıldı - Haber
15:13 Komandolar dağlarda teröristlerin izini sürüyor - Haber
13:25 İBB'ye ait logar kapaklarının üzerinde "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
11:49 5 yılda 7 bin 302 yabancı teröristin yakalandığı Risk Analiz Birimi'ne ilk kez girildi - Haber
11:40 Kamikaze İHA'lar teslim edilecek - Haber
15.12.2019 17:11:28