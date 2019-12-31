Haberler » Güncel » Çocuklar mahalleyi kızak pistine çevirdi - Haber

Çocuklar mahalleyi kızak pistine çevirdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar mahalle sokaklarında kızak kaymanın keyfini yaşadı.

31.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:46 Çocuklar mahalleyi kızak pistine çevirdi
'ın ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar mahalle sokaklarında kızak kaymanın keyfini yaşadı.
Yerli ve yabancı turistlerin Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturduğu ilçede, çocuklar ise ara sokaklarda kızak kaydı.
Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı ilçedeki Tepe Mahallesi'nde bir araya gelen çocukların kızak keyfi renkli görüntüler oluşturdu.
Çocuklardan Bayram Alkan, kar yağışına çok sevindiklerini belirterek, "Çok güzel kar yağdı, karı çok seviyoruz. Mahallede arkadaşlarla bir araya gelerek caddede kızak kayıyoruz." dedi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:52   Sinop'ta eski damadını silahla yaralan kişi tutuklandı - Haber
13:52   Kamerun'da Yunan tankerine korsan saldırısı - Haber
13:52   Karadeniz Teknik Üniversitesine 16'sı profesör 97 akademisyen alınacak - Haber
13:52   Şarkışla'da "Akademik İstişare Toplantısı" düzenlendi - Haber
13:50   Hong Kong liderinden "kenti yeniden inşa edelim" çağrısı - HONG - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
31.12.2019 13:52:50