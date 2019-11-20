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Çocuklar "Mavi Kalplere Dokun" etkinliğinde haklarını öğrendiler

Bilecik Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen programda çocuklar, Çocuk Hakları Sözleşmesinin maddelerini okudular, öğrendiler ve anlattılar.

20.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:22Çocuklar
Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen programda çocuklar, Çocuk Hakları Sözleşmesinin maddelerini okudular, öğrendiler ve anlattılar.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde bir araya gelen çocuklar "Mavi Kalplere Dokun" adında hazırlanan etkinlikte sahip oldukları hakları öğrenerek arkadaşlarına anlattılar.

Etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Müdürlüğü Görevlisi Hakan Yavuz, "Belediyemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü etkinliklerle kutladık. Çocuklar öncesinde güzel bir tiyatro oyununu izlediler daha sonra burada haklarını okudular ve büyüklerine anlattılar" dedi.

Çocuk haklarını simgelemek adına mavi kurdelelerin dağıtıldığı programda veliler ve çocuklar düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Milli Eğitim Müdürlüğü, Şeyh Edebali, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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