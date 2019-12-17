Haberler » Güncel » Çocuklar Mobil Trafik Eğitim Tırında - Haber

Çocuklar Mobil Trafik Eğitim Tırında

Burdur'da 17-18 Aralık Tarihlerinde TOKİ Yahya Kemal Beyatlı İlk Öğretim okulunda Mobil Trafik Eğitimi Tırında Çocuklara Eğitim verildi.

17.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:01Çocuklar Mobil Trafik Eğitim Tırında
'da 17-18 Tarihlerinde TOKİ Yahya Kemal Beyatlı İlk Öğretim okulunda Mobil Trafik Eğitimi Tırında Çocuklara Eğitim verildi.

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından modernize edilerek Eğitim İşbirliği Protokolü ile çocukların trafik eğitimini küçük yaşta öğrenmeleri amacıyla hazırlanan Mobil Trafik Eğitim Tırı 16 - 17 Aralık 2019 tarihlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Burdur' da görevlendirilerek çocuklarla buluştu. TOKİ Yahya Kemal Beyatlı okulunda çocukların yoğun olarak ilgi gösterdiği Mobil Trafik Eğitim Tırında toplam (980 ) öğrenciye trafik eğitimi verildi

Video ve sunumlarla desteklenen eğitimlerde; emniyet kemeri ve çocuk koltuğu, güvenli geçiş yolları, karşıdan karşıya geçme kuralları, okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında gerekli bilgilendirme ve hatırlatmalar yapılarak, çocuklarla birlikte trafikle ilgili şarkılar söylendi. Ardından trafik işaret levhaları ve trafik ışıklarının bulunduğu trafik eğitim parkurunda pedal çevirmeli araçlarla uygulamalı eğitimler yaptırılarak trafikle ilgili hediyeler verildi. - BURDUR

milli eğitim bakanlığı, Yahya Kemal Beyatlı, Aralık, Burdur, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:13 Gaziantep sosyal konut projesi, gazianteplileri sevindirdi - - Haber
18:13 Dörtyol'da şehitler anısına fidan dikildi - Haber
18:12 Yemen'de Husilerle görüşen BM yetkilisi ülkeden ayrıldı - Haber
18:12 AFAD'tan sis uyarısı - Haber
18:07 Van'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' toplantısı - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
17.12.2019 18:14:56