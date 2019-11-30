Haberler » Güncel » Çocuklar 'Mucit Amca' ile bilimi keşfe çıktı - Haber

Çocuklar "Mucit Amca" ile bilimi keşfe çıktı

Melikgazi Belediyesi öncülüğünde; öğrencilere bilimi sevdirmek için basit icatlar yapmayı öğreten Melih Yalçıneli, "Mucit Amca ile Bilim Dünyasını Keşfe Çıkıyoruz" programı kapsamında Kayseri'ye geldi.

30.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:56Çocuklar
Belediyesi öncülüğünde; öğrencilere bilimi sevdirmek için basit icatlar yapmayı öğreten Melih Yalçıneli, "Mucit Amca ile Bilim Dünyasını Keşfe Çıkıyoruz" programı kapsamında 'ye geldi.

Forum AVM'de bilime meraklı çocuklarla buluşan "Mucit Amca" lakaplı Melih Yalçıneli evlerdeki atık malzemelerle gösteri yaparak öğrencilere icat yapmanın püf noktalarını gösterdi. yoğurt kabı, pet şişe, teneke kutularla yaptığı gösterilere öğrencileri de konuk eden Melih Yalçıneli, fen ve teknoloji derslerinde yapılabilecek çalışmaları pratik olarak anlattı.

Çocuklarıyla keyifli ve faydalı bir hafta sonu geçirmek isteyen aileleri etkinliğe davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çocuklar hem öğrensin hem eğlensin diye "Mucit Amca" lakaplı Melih Yalçıneli'ni getirdik. Bugün evlerimizde olan atık malzemelerle oldukça keyifli bir gösteri izledik, öğrendik. Yarın da Kayseri Park AVM'de 13.00 ile 18.00 saatleri arasında çocuklarla buluşacak. Tüm bilime meraklı küçük mucitlerimizi etkinliğimize davet ediyorum. Buluş yapabilen beyinlerimizin artması amacıyla ülkemizin en büyük sermayesi olan çocuklarımıza güç ve zenginlik anahtarları olan bilim ve inovasyon odaklı etkinlikler yaparak geleceğe yatırım yapmalıyız. Deha ve bilimi seven gençlerimizi bu etliklerle keşfedebilir, gelişimine destek olabiliriz." dedi.

"Topluma bilimi sevdirmek ve icat etmeyi yaygınlaştırmak eğitim ve gelişim açısından önemli." diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Çocuklarımızın eğitimine değer veriyor, belediye olarak onlar için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Fen ve teknoloji dersleri aslında okullarda laboratuvarda öğrencilere böyle anlatılırsa öğrenciler de bu dersleri daha çok sever diye düşünüyorum. Belediyemizin bu tarz etkinlikleri devam edecek." diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi, Plastik, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:48 Pencereden düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı (2)
15:47 Beyaza bürünen Palandöken, yeni sezona gün sayıyor
15:47 Prof. Dr. Murat Tosun için AFSÜ'de tören
15:46 Evinde ölü bulunan akademisyen için tören düzenlendi
15:46 Şişli'de terör operasyonu kamerada 3 gözaltı
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a geçmiş olsun telefonu
15:21 Son dakika: Türkiye için tarihi gün! TANAP'ın Avrupa bağlantısı açıldı
14:44 Meteoroloji, İstanbul dahil 7 kent için 'sarı alarm' verdi: Şiddetli yağış bekleniyor
14:40 Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
14:32 İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi
14:31 Aslı Enver'e hayran olduğu için evliliği bittiği söylenen Özcan Deniz'den iddialara cevap
13:44 Kaçak ele geçirilen ilaçlarla ilgili konuşan Prof. Dr. Gazi Yıldırım: Bizim bile dizlerimiz titriyor
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:00 Yasmin Erbil bacak dekolteli pozlarıyla göz kamaştırdı
00:17 Bir günde üçüncü saldırı: Brezilya'nın Rio kentinde bıçaklı bir saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı
30.11.2019 15:49:53