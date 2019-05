Çocuklar mukabele için camide buluşuyor

Kaynak: AA

Hazreti Muhammed ile Hazreti Cebrail'in karşılıklı okumaları anlamına gelen mukabele geleneği, Şırnak'ta çocuklar tarafından devam ettiriliyor.Şırnak'ta Gündoğdu Mahallesi Hz. Ömer Camisinde çocuklar, bin 406 yıldır var olan mukabele geleneğine yoğun ilgi gösteriyor.Cami imamı Nurettin Tatar, her yıl ramazan ayında düzenli olarak Hz. Ömer Camisinde çocuklarla mukabele ettiklerini belirterek, çocukların mukabele sünnetine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.Her gün 24 Kuran kursu öğrencisiyle bir cüz Kur'an-ı Kerim okuduklarını belirten Tatar, şöyle konuştu:"Mukabele yaparken zaman zaman kimi ayetlerin anlamını ve hangi olaydan dolayı indiğini açıklayıp öğrencilerimizin Kuran'a olan aşinalığını artırıyoruz. Mukabele uygulaması peygamber efendimizden günümüze kadar gelen bir sünnettir. Kuran okumayı bilen 24 öğrencimizle mukabele yapıyoruz. Ramazan ayı dolaysıyla her gün ikindi namazından sonra bir saat mukabele yapıyoruz."Kuran kursuna 4 yıldır devam ettiğini anlatan Şırnak İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayetullah Uslu, 2 yıldan beridir ramazan ayında mukabeleye katıldığını kaydetti.Uslu, "Mukabele yapmak insana ayrı bir duygu veriyor. Camiye her gün gelerek arkadaşlarımla beraber bir cüzü okuyoruz. Buraya gelerek okulda öğrendiklerimi Kuran kursuyla pekişiyor. Kur'an-ı Kerim dersinde daha başarılı oluyorum. Zamanımız burada verimli geçiyor." dedi.Hüseyin Akın da okul dışında arkadaşlarıyla mukabeleye katıldığını dile getirdi. Cebrail