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Çocuklar müzik okulunda mutlu

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) tarafından çocukların sanatsal becerilerini arttırmak için açılan müzik okulu ilgi görmeye devam ediyor.

13.01.2020 13:35 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:40Çocuklar müzik okulunda mutlu
Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) tarafından çocukların sanatsal becerilerini arttırmak için açılan müzik okulu ilgi görmeye devam ediyor.

Her yaş gurubundan çocukların ve gençlerin yetenek ve ilgi alanlarına göre enstrümanların yer aldığı müzik okulunda keman, piyano, bağlama, gitar, çello, org ve vurmalı çalgıların yer aldığı enstrümanları çalmayı öğreniyorlar.

Bu kurslarda çocukların bireysel yeteneklerini gün yüzüne çıkarma şansı bulduklarını kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Çocukların sanatsal becerilerini ortaya çıkarmak için bu tür faaliyetlere devam edeceğiz" dedi.

Müzik okulunda çocukların yeteneklerine göre istedikleri müzik aletini ücretsiz olarak çalmayı öğrendiklerini kaydeden Başkan Köse, "Okulumuz bölgemizde de ücretsiz olarak eğitim veren tek okul. Çocuklarımızın istekli olmaları ve kabiliyetlerini ortaya çıkarmaları bizlerde mutlu ediyor. Her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Safranbolu, Güncel

Kaynak: İHA

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