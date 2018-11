18 Kasım 2018 Pazar 11:44



18 Kasım 2018 Pazar 11:44

UFUK ERTOP - Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde çocuklarını okula bırakan anneler, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün "Çocuklar Okula Anneler Spora Projesi" kapsamında spor yapıyor.Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce her yaşta ve herkesin spor yapabilmesi amacıyla "Tesis ve antrenör bizden spor yapmak sizden" sloganıyla başlatılan "Çocuklar Okula Anneler Spora Projesi" çerçevesinde anneler, çocuklarını okula bıraktıktan sonra ilçedeki stada geliyor.Spor etkinliğine katılan yaklaşık 200 kadından biri de 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Sevtap Gürbüz.Sevtap Gürbüz her sabah 10 yaşındaki kızıyla evinde kahvaltı yaptıktan sonra yola çıkıyor.Ortaokul öğrencisi kızı Burcu'yu okula bırakan Gürbüz, yaklaşık 6 kilometre yürüyüş mesafesindeki 8 Kasım Stadı'na gidiyor.Statta önce bir süre yürüyüş yapan Gürbüz, daha sonra diğer annelerle antrenör eşliğinde aerobik, pilates, zumba ve jimnastik gibi sportif etkinliklerine katılıyor."Sağlıklı bir yaşama adım attığımızı düşünüyorum"Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora başladığından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.Spordan sonra hayatının büyük oranda değiştiğini belirten Gürbüz, kendisini daha sağlıklı, zinde ve enerjik hissettiğini ifade etti.Spor yapmaktan keyif aldığını dile getiren Gürbüz, şunları kaydetti:"Her sabah kalkıp çocuğumla birlikte kahvaltı yaparak okula götürüyorum. Daha sonra yürüyerek stada spora geliyorum. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğümüzün düzenlediği çok güzel etkinlikler var. Diğer annelerle toplanıp birlikte spora gelip zumba, pilates, aerobik ve jimnastik yapıyoruz. Spor yapmaktan çok büyük keyif alıyorum. Eğlenerek ve keyifle sağlıklı bir yaşama dair adım attığımızı düşünüyorum. Her annenin, her ev hanımının böyle bir etkinliğe katılmasını tavsiye ediyorum. İşin sağlık boyutu var. Eğlenerek keyif alarak aynı zamanda spor da yaparak günlerimizi dolu dolu geçiriyoruz.""Tesis ve antrenör bizden, spor yapmak sizden"Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cihan Erdem de Çocuklar Okula Anneler Spora Projesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde başlatılan Koşabiliyorken Koş Projesi'nin devamı olarak uyguladıklarını bildirdi."Tesis ve antrenör bizden spor yapmak sizden" sloganıyla yola çıktıklarını aktaran Erdem, her yaşta ve her kesime spor yaptırmak, annelere sosyal ortam oluşturduklarını kaydetti.Annelerin özellikle çocuklarını okula bıraktıkları süreçten sonra tesislerde antrenörler eşlinde çeşitli sportif etkinlikler yaptığını anlatan Erdem, şöyle konuştu:"Birçok kadına sporda farkındalık ve spor yapma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. Bakanlığımızın genel bakış açısı her yaşta herkes için spordur. Bu hedef doğrultusunda projeler geliştirip herkesin genç, yaşlı, kadın, erkek spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Gelen talepler oldukça umut verici. Bu projeyi amatör spor haftasında başlattık. Özellikle bayanlarımız projeye sahip çıktı. Güzel havalarda tesislerimizde açık sahada, daha sonraki süreçte kapalı alanda çalışma yapıyorlar. Kayıtlarımız devam ediyor. Herkese kapılarımız açık. Sürece katılan 200 kadın oldu. Bunlar artmaya devam ediyor."Erdem, çalışan annelerin de talep gösterdiği projede, akşam çalışmaları da gerçekleştirdiklerini dile getirdi.