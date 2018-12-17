Çocuklar "Okuma Kardeşi" Oldu

Giresun
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
, kentte yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenmeleri ve yaşıtlarıyla kaynaşmalarına katkı sağlamak amacıyla Okuma Kardeşliği Projesi başlattı.
Giresunlu çocuklar ve herhangi bir nedenle aileleriyle yaşamlarını sürdüren yabancı uyruklu çocuklar, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan projeyle "okuma kardeşi" oldu.
Kentte yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenmeleri ve yaşıtlarıyla kaynaşmalarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan Okuma Kardeşliği Projesi'nde, Türk ve yabancı uyruklu çocuklar Atatürk Meydanı
'nda bir arada kitap okuma etkinliği yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, yaptığı açıklamada, projeyle Giresun'da bulunan yabancı öğrencilerin Türkçeyi öğrenmelerine katkı sunmak, Türkçeyi sevdirmek ve topluma entegrasyon sürecini hızlandırmayı amaçladıklarını söyledi.
Projenin ilk uygulamasının Atatürk Meydanı'nda yapıldığını aktaran Tosunoğlu, projenin Giresun merkezin yanı sıra ilçelerde farklı noktalarda devam edeceğini sözlerine ekledi.
Atatürk Meydanı,Giresun
Kaynak: AA