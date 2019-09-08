Haberler» Güncel» Haber

Çocuklar, ölen anne kedinin yavrularına sahip çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşları 8 ile 11 arasında değişen 6 çocuk, annesiz kalan 3 kedi yavrusuna sahip çıktı.

08.09.2019 16:41 Çocuklar, ölen anne kedinin yavrularına sahip çıktı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşları 8 ile 11 arasında değişen 6 çocuk, annesiz kalan 3 kedi yavrusuna sahip çıktı. Harçlıklarını biriktirip kedilere süt alan çocukların duyarlı davranışı takdir topladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde yaşayan, yaşları 8 ile 11 arasında değişen 6 çocuk, geçtiğimiz günlerde otomobilin çarpması sonucu ölen anne kedinin 3 yavrusuna sahip çıktı. Yavru kediler için harçlıklarını harcayarak süt alan çocuklar yine kendi imkanlarıyla moloz ve parke taşlarıyla yavru kedilere yuva yaptı. Kedilere sahip çıkan 6 çocuktan biri olan 8 yaşındaki Cemal Yasir Yıldırım kediler için belediye başkanından yardım istediklerini belirterek şunları söyledi: "Anne kedi, kaza sonucunda hayatını kaybetti. 3 tane yavrusu vardı. Biz de onlara sahip çıktık ve yuva yaptık. Her gün sütle besliyoruz. Ama bizim yaptığımız yuva korunaklı değil. Belediye başkanımızdan yavru kediler için yuva istiyoruz" dedi.



İnegöl, Bursa, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:40   İstiklal caddesi'deki cinayeti 2 gözaltı
17:39   Farklı milletlerden çocuklar sünnet şöleninde buluştu
17:38   flaş
17:38   Zonguldak'ta çatı yangını
17:36   Urla'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
17:36   Kore Yarımadası'ndaki Lingling Tayfunu
17:35   Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önder İmam Hatipliler Buluşması"nda konuştu