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"Çocuklar ölmesin" diye çocuklarıyla yol kapattılar

Adana'da mahalleli 'Çıkmaz sokak ve kamyon giremez' tabelası olan sokağı 10 gün önce 'sürekli kaza oluyor' diyerek moloz döküp trafiğe kapattı.

05.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:40
'da mahalleli 'Çıkmaz sokak ve kamyon giremez' tabelası olan sokağı 10 gün önce 'sürekli kaza oluyor' diyerek moloz döküp trafiğe kapattı. Çocuklarını kucağına alıp molozların üzerine oturan kadınlar, gün boyu gelen araç sürücülerini geri çeviriyor.

ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinin etrafındaki 46181 sokakta oturan vatandaşlar, sanayi sitesine gelen tır ve kamyonların sokaktan geçerek trafik kazasına karıştığını ileri sürerek, 10 gün önce sokağın girişine moloz döktü.

'Çıkmaz sokak ve kamyon giremez' levhası

'Çıkmaz sokak ve kamyon giremez' tabelası olan sokağı araç trafiğine kapatan mahalleli, gündüzleri de kimse kaldırmasın diye molozların üzerine oturmaya başladı. Çevredeki esnafın şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri de geldi. Polis ise durumu belediyeye bildirdi.

"Burası anayol değil"

Tabelalara rağmen sokağa giren kamyonların 2 hafta önce bir kadına çarparak yaraladığını iddia eden Nazlı Sarıkaya, "Burası sokak. Komşuma geçen kamyon çarptı ve kalça çıkığı oluştu. Şimdi İstanbul'da tedavi görüyor. Ondan önce komşumuzun çocuğunun parmakları ezildi. Biz burası sokaktır diyerek kapattık. Hiç kapıya çıkamıyoruz. Burası anayol değil. Aynı zamanda çıkmaz sokak. Sürekli tır, kamyon geçiyor. Geçme deyince de kavga ediyor bizimle. Belediyenin burayı kapatmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Kamyon giremez levhası var"

İbrahim Kayar ise sokakları haricinde sanayiye ulaşmak için alternatif 3 tane anayol olduğunu belirterek, "Arka tarafta belediyenin yaptığı yol var. Kamyon ve tır mahalle arasında gidiyor. Geçen çocuğun birini altına alıyordu kamyon. Bu yolun kapanmasını istiyoruz. Zaten kanunen kamyon giremez levhası var. Burası kestirme olduğu için tercih ediyorlar ama burada çocuklar hep dışarıda. Biz buradan rahatsızız. Taş koyduk ama gelen şoförler ile kavga ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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