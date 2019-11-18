Haberler » Dünya » Çocuklar ölü yılanla ip atlama oyunu oynadı - Haber

Çocuklar ölü yılanla ip atlama oyunu oynadı

Vietnam'da bir grup çocuğun, ölü bir yılanı ip olarak kullandıkları ve ip atladıkları görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

18.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:37

'da bir grup çocuğun, ölü bir yılanı ip olarak kullandıkları ve ip atladıkları görüntüler sosyal medyada ilgi çekti. Görüntüleri on binlerce kişi izledi.

Olay Vietnam'da meydana geldi. Bir grup çocuk, buldukları ölü bir yılanı ip olarak kullandı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, çocukların yılanı kuyruğu ve başından tuttuğu ve bir ip gibi salladığı görüldü. Başka bir çocuğun ise ip atladığı kameralara yansıdı. Görüntüler sosyal medyada 80 bin kişi tarafından izlenirken, çok sayıda yorum aldı.


Çocuklar ölü yılanla ip atlama oyunu oynadı

Vietnam, Dünya

Kaynak: DHA


Son Dakika Dünya Haberleri
00:04 ABD, Türkiye'de faaliyet gösteren üç şirket ve iki kişiyi IŞİD'e yardım iddiasıyla kara listeye aldı
23:59 ABD, Türkiye dahil 3 ülkenin vatandaş ve şirketlerine yaptırım getirdi
23:40 ABD yönetimi, Yahudi Yerleşimleri konusunda tutumunu değiştirdi: "Yerleşimler yasadışı değil"
23:26 Der Spiegel dergisi: Alman ordusunun envanterindeki helikopter ve tankların çoğu görev yapamıyor
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:07:37