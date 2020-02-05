Çocuklar onlara yaşattığınız hisleri asla unutmazlar !

"Çocuktur unutur geçer" sözü aslında hiç de masum bir söz değildir.

Doğduğumuzdan bu yana olumlu veya olumsuz gördüğümüz, duyduğumuz yani yaşadığımız her olay o anda hissettiğimiz duyguyla birlikte BİLİNÇDIŞINA aktarılır.

Geçmişte yaşadıklarımızı hatırlamasak da, bilinçdışına aktardığımız O ANKİ HİSLERİMİZ ORADA BİRİKİR ve bizi, BİZ YAPAR.

Bilinçdışına attığımız her his; karakterimizi, zevklerimizi, tercihlerimizi, hayata bakış açımızı, tutumlarımızı ve davranışlarımızı belirler.

Farkında bile olmadığınız birtakım davranış problemlerinin ya da ruhsal hastalıklarının öyküsü bilinçdışına bağlıdır.

Engel olamadığınız zarar verme isteğiniz, kontrol edemediğiniz öfkeniz, asla kabullenmediğiniz bencilliğiniz, cimriliğiniz, ya da kıskançlığınız, anlam veremediğiniz karmaşık duygularınızın nedeni aslında çocukluğunuzda bilinçdışında biriktirdiğiniz hislerinizdir.

Hatta nedenini bilmediğiniz ama delice korktuğunuz bir böcek bile çocukluğunuzda yaşadığınız bir olayın parçası olabilir.

Dolayısıyla; davranışlarımız bilinçdışı tarafından yönlendirilir. Kararlar, bilinçdışı tarafından verilir, tercihler bilinçdışı tarafından yapılır ve bilinç onun tarafından yönetilir.

Bu nedenle; çocuk yaşadıklarını unutur ama ona yaşattığınız hisleri asla unutmaz.