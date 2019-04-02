Çocuklar Otizme Dikkat Çekmek İçin Yürüdü

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Sakarya ve Zonguldak'ta, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla öğrencilerin de yer aldığı yürüyüş gerçekleştirildi.Sakarya Ticaret Borsası (STB) Özel Eğitim Uygulama Merkezince, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayasıyla düzenlenen etkinlik için öğrenciler ve vatandaşlar Çark Caddesi'nde toplandı.Otizme dikkat çekmek için aralarında renkli tişört giyen çocukların da bulunduğu grup, bando eşliğinde Demokrasi Meydanı'na yürüdü.İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un da katıldığı yürüyüşte, gruptakiler günün önemini ifade eden dövizler taşıdı.STB Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Ahmet Göktaş yaptığı açıklamada, otizmin yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan gelişimsel bir bozukluk olduğunu söyledi.Otizmli çocukların erken yaşta nitelikli bir eğitimle topluma kazandırılması gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Onların bağımsız yaşam becerileri geliştirmelerini ve yeterliliklerini en üst düzeye çıkarmanın mümkün olduğu gerçeğini bir kez daha belirtmek isterim." dedi.Etkinliğe katılanlar, daha sonra gökyüzüne mavi ve beyaz balonlar bıraktı.