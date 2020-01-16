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Çocuklar oynasın diye Toroslar'dan kamyonlarla kar taşıdılar

Mersin'in Mezitli ilçesinde "kar sürprizi" yapılan öğrenciler, kartopu oynadı.

16.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:16Çocuklar oynasın diye Toroslar'dan kamyonlarla kar taşıdılar
'in ilçesinde "kar sürprizi" yapılan öğrenciler, kartopu oynadı.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye ekipleri, Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevinde eğitim gören öğrencilerin kar topu oynaması için "kar sürprizi" yaptı.
'ın yüksek kesimlerinden kamyonlarla kar taşıyan belediye ekipleri, bakımevi bahçesini "beyaz örtü"yle kapladı.
Öğrenciler, önce büyük şaşkınlık yaşadı ardından bahçede doyasıya kar topu oynadı.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bu tür etkinliklere katılan öğrencilerin çok pmutlu olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza kar sürprizi yaparak birlikte kartopu oynadık. Onların bu mutlu halini görmek bizim için en büyük kazanç diye düşünüyoruz. Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve miniklerimizle mutlu bir gün yaşadık." ifadelerini kullandı.
Aileler de karda çocuklarıyla öz çekim yaptı.

Toroslar, Mezitli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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