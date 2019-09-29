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Çocuklar oyun parkı istedi, belediye başkanı hareket geçti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Turgut Mahallesi Sıla Sokak'ta oyun parkı yapılmasını isteyen çocukların çağrısına kayıtsız kalmayarak, ekiplere gereğinin yapılması için talimat verdi.

29.09.2019 11:23Çocuklar oyun parkı istedi, belediye başkanı hareket geçti
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Turgut Mahallesi Sıla Sokak'ta oyun parkı yapılmasını isteyen çocukların çağrısına kayıtsız kalmayarak, ekiplere gereğinin yapılması için talimat verdi.

Turgut Mahallesi Sıla Sokak'ta oyun parkı yapılmasını isteyen çocukların çağrısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kayıtsız kalmadı ve hemen harekete geçti. Yerel bir gazetede görev yapan Gazeteci Nurettin Kolaylı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Turgut Mahallesi Sıla Sokak'taki çocuklar park istiyor" paylaşımı sonrasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medya hesabından, "Çocuklar ister Fatma ablaları yapar. En kısa sürede halledeceğiz" notunu paylaştı. Bunun üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne talimat veren Başkan Hürriyet çocukların istediği parkın yapılması için

Tüm bu gelişmelerin ardından İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aysun Bolat Kılıç ve ekibi Turgut Mahallesi Sıla Sokak'ta park alanında incelemelerde bulundu. Sokak üzerinde bulunan 600 metre kare alana sahip bir bölgede çalışmaların yapılabileceğini ifade eden Kılıç, proje çalışmaları başlamak için incelemelerde bulunduklarını belirtti. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, İzmit, Yaşam

Kaynak: İHA

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