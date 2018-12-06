Çocuklar Oyuncak Müzesinde Doyasıya Eğleniyor

06 Aralık 2018 Perşembe 13:06



06 Aralık 2018 Perşembe 13:06

Karaköprü Belediyesi tarafından Şanlıurfa'da bir ilk olarak açılan Oyun ve Oyuncak Müzesi minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.Karaköprü Belediyesi'nin çocuklara hizmeti olan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi çocukların yoğun ilgisini görüyor. Şenevler mahallesinde bulunan müzeyi ziyaret eden minikler hem geçmişten günümüze çeşit çeşit oyuncakları inceliyor hem de jonglör gösterisiyle doyasıya eğleniyor. Jonglör gösterisinde illüzyon, bisiklet şovu, yarışma ve çeşitli gösteriler yapılırken, çocuklar daha sonra bahçedeki çizgi film karakterleri ve hayvan maketleriyle oynadı. Oyuncak müzesinde çok eğlendiklerini ifade eden çocuklar, burada güzel zaman geçirdiklerini ve birbirinden güzel oyuncaklar gördüklerini dile getirdiler. Öğretmenleri ve veliler de çocuklar için böyle bir yeri ilçeye kazandıran Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti.Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi Pazartesi günleri hariç haftanın altı günü çocukların ve vatandaşların ziyaretine açık tutuluyor. - ŞANLIURFA