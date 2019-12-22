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Çocuklar pasta atölyesinde pasta yapmasını öğrendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde gönüllü olarak faaliyet gösteren iki pasta ustası, Mersin Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla pasta atölyesi yaptı.

22.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:07 Çocuklar pasta atölyesinde pasta yapmasını öğrendi
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde gönüllü olarak faaliyet gösteren iki pasta ustası, Mersin Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla pasta atölyesi yaptı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki gönüllülerin düzenledikleri ilk faaliyete, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in eşi Meral Seçer, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz da katılarak, çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirdi. "Hoş geldin Meral Abla" diye karşıladıkları Meral Seçer'e oynadıkları oyunları, neler yaptıklarını, derslerini ve pasta atölyesinden duydukları mutluluğu anlatan çocuklar, pasta yapmak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Hem pastalar paylaşıldı hem de mutluluk

Yoğunluklu olarak 7-14 yaş aralığındaki çocukların katıldığı pasta atölyesinde, çocuklar pasta ustaları Gülistan Özdemir ve Özlem Sucuoğlu eşliğinde pastaların nasıl yapıldığını öğrenip, çeşitli şekillerde ve renklerde kek ve kurabiyeler yaptı. Yumurta, un, yağ gibi malzemelerle pasta yapan çocuklar, bitter çikolata ve granüllerle süsledikleri pastalarını paylaşmanın ve birlikte tatmanın sevincini yaşadı.

Çocuklar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ve Meral Seçer'in isimlerinin ilk harflerinden oluşan 'V' ile 'M' harfleriyle hazırladıkları kurabiyelerle Meral Seçer'e sürpriz yaptı. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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