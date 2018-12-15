Çocuklar Paylaşmanın Mutluluğunu Yaşadı

Odunpazarı Belediyesi
, Emek Halk ve Gençlik Merkezi'nde yerli malı haftasını kutladı.
Tutum Yatırım ve Yerli Malları haftası kutlaması nedeniyle düzenlenen etkinlikte çocuklar, evlerinden getirdikleri yiyecekler ile renkli bir sofra hazırladı. Evlerinden getirdikleri birbirinden güzel yiyecekleri arkadaşları ile paylaşmanın mutluluğunu yaşayan minikler, güzel bir gün geçirdi. Düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklara, tutumlu olmak ve yerli malı kullanmanın ekonomik açıdan önemi ve yerli malı kullanımının sağlık açısından da faydaları anlatıldı. - ESKİŞEHİR
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:36