02.07.2019 13:37
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Çocuklar Pıtırcık Oyun Evi'nde gönüllerince eğleniyor

Çocuklar Pıtırcık Oyun Evi

Bilecik Belediyesi Pıtırcık Çocuk Oyun Evi'nde düzenlenen etkinlikler ile çocuklar gönüllerince eğleniyor.

Bilecik Belediyesi Pıtırcık Çocuk Oyun Evi'nde düzenlenen etkinlikler ile çocuklar gönüllerince eğleniyor.

Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Uzmanları eşliğinde vakit geçiren çocuklar, eğlenmenin yanında aynı zamanda yeni arkadaşlıklar edinerek, birçok konuda bilgi sahibi oluyor. Eğitim ve çocuklara yönelik çalışmalara büyük önem veren Bilecik Belediyesi tarafından çocukların hizmetine sunulan kapalı çocuk eğitim ve oyun alanında çocukları, 4 mevsim oyun ve eğlence ile buluşurken, eğitim ve beceri atölyelerinde geleceğe en iyi şekilde hazırlanıyor. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Bilecik , Yaşam

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