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Çocuklar poşetle kayarak karın ve tatilin keyfini çıkardı

Erzurum'un Oltu ilçesinde çocuklar poşetle kayak keyfi yaşadı.

10.02.2020 09:11 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:11Çocuklar poşetle kayarak karın ve tatilin keyfini çıkardı
'un ilçesinde çocuklar poşetle kayak keyfi yaşadı.

Oltu Mehter Dere Mahallesindeki çocuklar kar ve tatil sevincini poşetlerle kayarak çıkardı. Oltu İlçe merkezine ilk karın yağmasıyla birlikte çocuklar karın keyfini çıkarmak için poşetlerle kaydı. Kızakları olmadığı için poşetle kaydıklarını söyleyen çocuklar, Belediye Başkanından kızak istedi. Mustafa Burak Sağdıç, "Uzun zamandır beklediğimiz kar yağdı ama kızaklarımız olmadığı için poşetlerle kayıyoruz. Belediye Başkanımız Necmettin Taşçı'dan ricamız bize kızak yaptırırsa çok güzel olur" dedi.

Muhammet Sağdıç, "Kış sporlarını çok seviyoruz imkanımız olmadığı için poşetle kayıyoruz. Bizlere paten falan yardımı yapılırsa çok seviniz" dedi.

Kayak sever çocuklar dondurucu soğukta ısınmak için ateş yaktılar. - ERZURUM

Erzurum, Oltu, Güncel

Kaynak: İHA

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