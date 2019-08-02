Çocuklar robot üretiyor

BURSA'da, 8- 11 yaşlarındaki öğrenciler, aldıkları eğitimler sayesinde programlanabilen robotlar üretiyor. Kendi kestikleri ve şekil verdikleri hazır parçaları birleştirdikten sonra yazdıkları kodlarla robotların çalışmasını sağlayan çocuklar, ihtiyaç olunca ellerine matkap ve testere alıp, gerekli parçaları tamir de ediyor.

Robotik kodlama ve robot üretimlerinin son dönemde popülerleşmesi üzerine Bursa'da faaliyet gösteren kolejde, 8- 11 yaşlarındaki öğrencilere robot oluşturma eğitimleri verilmeye başlandı. Çocuklar, robotlarda kullanacakları malzemelere kendileri kesip, şekil verirken, robotun çalışması için gereken kodlamayı da yazıyor. Robot eğitiminin, çocuklar üzerindeki etkisi hakkında bilgi veren elektronik öğretmeni Ufuk Bengi, şunları söyledi:

"Burada 8 ile 11 yaş arası çocuklara robotik kodlamanın temelini anlatıyorum. Bir de el- göz koordinasyonunu geliştirmeye yönelik el aletlerini kullanma, robot parçalarını bir araya getirme ve sonucunda bir ürün elde etme üzerine çalışıyoruz. Günümüzün öğrencileri bu konuda çok şanslılar. Günümüzdeki en büyük sıkıntı çocukların sürekli olarak bilgisayar başında olmaları. Bu gelişimleri için ciddi dezavantaj. Hiçbir şeye dokunmuyorlar, birleştirmiyorlar, üretmiyorlar ve topu dahi internet üzerinden oynuyorlar. Biz bu durumu değiştirmek istiyoruz. Çocuk, bilgisayarı kullanırken teknolojiyi bilerek, üreterek, kullansın istiyoruz. Biz çocuklarımızın bilgisayar bağımlısı olmasını değil bilgisayarı faydalı bir şekilde kullanmalarını istiyoruz. Buradaki çocuklar bu anlamla çok şanslı. Burada bir şey üretmekten dolayı çok mutlular."

Robot yapma eğitimi aldığı için mutlu olduğunu dile getiren öğrencilerden Ahmet Faruk Altıkardeş ise "Burada robotları kodlamayı, kod yazmayı ve robotları yapmayı öğreniyoruz. Örneğin son robotumu ahşap parçaları birleştirerek yaptım. Robotumuza bir enerji kaynağı bağladım. Enerji kaynağı motorumu çalıştırarak robotumun tekerleklerinin dönmesini sağladı. Tekerlekler dönünce de arabam çalışmış oldu. İlerideki hayalim insanların hayatlarını kolaylaştırabilecek robotlar yapmak; fakat bence bu robotlar insanların her işini yapıp tembelliğe sebep olmamalı. Bu yüzden insanların yapmakta zorlandığı zor işler için bir robot tasarlamak istiyorum" dedi.

- Bursa