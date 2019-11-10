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Çocuklar şair ve şiirleri ile buluştu

Tepebaşı Belediyesinin düzenlediği 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması kapsamında Esentepe Çocuk Sanat Merkezi'nde 'Çocuk Şiiri' etkinliği gerçekleştirildi.

10.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:19Çocuklar şair ve şiirleri ile buluştu
Belediyesinin düzenlediği 9. Uluslararası Şiir Buluşması kapsamında Esentepe Çocuk Sanat Merkezi'nde 'Çocuk Şiiri' etkinliği gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın da yer aldığı etkinlikte şair Mustafa Köz, belediye tarafından okumaları için çocuklara dağıtılan 'Küçük Uykular Bahçesi' adlı kitabındaki şiirlerden örnekler okuyup, şiir üzerine çocuklarla sohbet etti. Çocuklarla birlikte etkinliği takip eden Başkan Ataç, şair Köz'ün 'Sizin İçin' adlı şiirini okudu. Daha sonra Başkan Ataç, çocuklarla mini bir söyleşi gerçekleştirerek, onlardan gelen soruları cevapladı.

Erol Büyükmeriç'in de şiir okuduğu etkinliğin ardından Başkan Ataç ve çocuklar, Esentepe Çocuk Sanat Merkezi'nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümü nedeniyle açılan sergide yer alan Ata'nın fotoğraflarının altına karanfil bıraktı. Etkinlik, şair Mustafa Köz'ün 'Küçük Uykular Bahçesi' adlı kitabını çocuklar için imzalaması ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Kaynak: İHA

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