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Çocuklar satranç becerilerini yarıştırdılar

5 farklı yaş grubundan çocuklar, satranç tahtasında kıyasıya mücadele verdiler.

22.07.2019 12:12 Çocuklar satranç becerilerini yarıştırdılar
5 farklı yaş grubundan çocuklar, satranç tahtasında kıyasıya mücadele verdiler.

KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü.

20-21 Temmuz tarihlerinde saat 10: 30'da başlayan turnuvada sporcular toplamda 6 tur oynadı. 5 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edildi. AVM yetkililerince bu tarz etkinliklerin süreceği bilgisi verildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Türkiye, Kayseri, Güncel

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