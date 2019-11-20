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Çocuklar şenlikte buluştu

Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği tarafından "Sokak Oyunları Çocuk Şenliği" etkinliği düzenledi.

20.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:21Çocuklar şenlikte buluştu
Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği tarafından "Sokak Oyunları Çocuk Şenliği" etkinliği düzenledi.

Sosyal Uyum Programı kapsamında Doğu Park Amfi Tiyatroda düzenlenen etkinliğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin , İl Müdür Yardımcısı Mustafa Sabri Karaman, kuruluş müdürleri, bakım ve koruma altında bulunan çocuklar, Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi üyesi çocuklar ve sığınmacı ve mülteci çocuklar katıldı.

Gün boyu çeşitli oyunların düzenlendiği etkinlikte İl Müdürü Tekin Balcı da çocuklara eşlik etti.

Her çocuğun sağlık, eğitim ve diğer tüm imkanlardan yararlanma ve barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkı olduğunu belirten Tekin Balcı, "Hepsi birer nadide çiçek olan çocuklarımızı tehlikelerden ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak gelişmelerine ortam hazırlamak ve dünyayı bir çiçek bahçesine çevirmek tüm insanların gönüllü gayretleriyle mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çocuklarımıza, sağlıklı, mutlu ve başarılı yarınlar diliyor, Dünya Çocuk Hakları Günlerini kutluyorum" dedi. - SAMSUN

Çocuk Hakları Günü, Balcı, Güncel

Kaynak: İHA

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