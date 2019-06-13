13.06.2019 20:30
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Çocuklar şenlikte eğlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde okul öncesi öğretmenlerince düzenlenen çocuk şenliğine katılan 550 anaokul öğrencisi, doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde okul öncesi öğretmenlerince düzenlenen çocuk şenliğine katılan 550 anaokul öğrencisi, doyasıya eğlenme fırsatı buldu.
İlçede ilki geçen yıl yapılan "Okul Öncesi Çocuk Şenliği", bu yıl köy okullarında eğitim gören öğrencileri de kapsayarak gerçekleştirildi.
Öğretmenleri eşliğinde ilçe merkezi ve köy okullarından servislerle getirilen 550 anaokul öğrencisi, Ağrı Dağı eteğindeki stadyumunda 15 parkurdan oluşan etkinliklere katıldı.
Şenlik öncesi yüzleri çeşitli figürlerle boyanan minikler, oyun parkuru, el baskılarıyla çarşaf boyama, uçurtma etkinliği, halat çekme ve çuval yarışı gibi oyunlarla eğlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, AA muhabirine, geleneksel hale getirilen şenliğe köy okulları da dahil 76 okuldan 550 anaokul öğrencisinin katıldığını söyledi.
"Öncelikli amacımız, köylerden gelen miniklerimizi, ilçe merkezindeki okullardan gelen akranlarıyla kaynaştırmak." diyen Yardımcı, "Minikler, şenlik boyunca birbirinden güzel etkinliklere katılarak 2018-2019 eğitim öğretim yılını keyifli bir şekilde kapattı" ifadesini kullandı.
Nuh'un Gemisi Anaokulu öğretmeni Asiye Çiçek de anaokul öğrencilerinin böylesi kapsamlı bir etkinlikte eğlenme fırsatı bulduklarını dile getirdi.Çocuklar şenlikte eğlendi
Kaynak: AA
Ağrı, Güncel

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