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Çocuklar "Sıra Yarenleri" ile eğlendi

3. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'na katılmak için Akşehir'e gelen çocuklar kendileri için özel bir gösteri sergileyen Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri ekibi ile keyifli saatler geçirdi.

25.10.2019 10:20Çocuklar
3. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'na katılmak için Akşehir'e gelen çocuklar kendileri için özel bir gösteri sergileyen Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri ekibi ile keyifli saatler geçirdi.
Akşehir Belediyesi'nce Nasreddin Hoca'yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, onun bilge kişiliğini, ulemalığını anlatabilmek amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor.
Bu kapsamda sıra yarenleri ekibi, kente gelen öğrenciler, öğretmen ve vatandaşların katıldığı gösteri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Yarenler, gösterilerine yarışmaya katılan çocukları da dahil ederken gecenin finalinde yarenler, Nasreddin Hoca fıkralarını konu alan tiyatro gösterisi de sundu.

Nasreddin Hoca, Akşehir, Güncel

Kaynak: AA

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