Çocuklar "Şirinler" Oyunuyla Eğlendi

Adilcevaz
ilçesindeki ilkokul öğrencileri "Şirinler
" adlı tiyatro oyunuyla keyifli dakikalar geçirdi. Hatay
merkezli Kumbara Sanat Merkezi Tiyatro Topluluğu, Adilcevaz Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü
, Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanlığı ve velilerin katkılarıyla Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonunda "Şirinler" adlı çocuk oyununu sahneledi.
Oyunu izleyen ilkokul öğrencileri, keyifli dakikalar yaşadı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, yaptığı açıklamada, öğrencilere yönelik güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Okullarımızda eğitim öğretimin yanında sosyal ve kültürel yönden de çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamak adına tiyatro, müzik ve sinema gibi etkinlikleri elimizden geldiğince öğrencilerimize sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bugün de Kumbara Sanat Merkezi Tiyatro Topluluğu, Şirinler adlı tiyatroyu sahneledi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
Adilcevaz,Şirinler