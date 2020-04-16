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Çocuklar sokağa çıkamayınca oyun ayaklarına geldi

SAKARYA'da, Pamukova Belediyesi tarafından görevlendirilen animasyon ekibi, kamyonet kasasında sokak sokak gezerek pencere ve balkonlara çıkan çocukları eğlendirdi.

16.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:04
Çocuklar sokağa çıkamayınca oyun ayaklarına geldi

SAKARYA'da, Pamukova Belediyesi tarafından görevlendirilen animasyon ekibi, kamyonet kasasında sokak sokak gezerek pencere ve balkonlara çıkan çocukları eğlendirdi. Çocuklar dans edip oyunlar oynadı.

Pamukova Belediyesi'nin sokağa çıkamayan çocuklar için organize ettiği eğlence, büyük beğeni topladı. Animasyon ekibi, kamyonet kasasında sokak sokak gezerek, pencere ve balkonlara çıkan çocuklarla birlikte oyun oynayarak dans etti. Günlerdir evlerinde olan çocuklar eğlenmenin keyfini çıkarırken, bazı çocuklara aileleri de eşlik etti.Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, "Zor günlerden geçiyoruz ülke olarak. Bunun psikolojik ve sosyolojik etkileri de oldu ve bunlardan en çok çocuklar etkilendi. Önce okulları tatil oldu, arkadaşlarından ayrıldılar, sokağa çıkma yasağı da gelince onların düşünemediği bir şey oldu, psikolojik bir travma oldu bu durum. Biz de bu travmanın etkilerini en aza indirmek için böyle bir şey düşündük. Çocukların anneleri, büyük anneleri ve dedeleri de bu etkinliğe katıldı. Demek ki onların da böyle bir morale ihtiyaçları varmış" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Pamukova, Güncel
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