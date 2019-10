Çocuklar sokak hayvanları için çaldı

Çankaya Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü bir dizi etkinlikle kutladı.



Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan kutlamalara binlerce çocuk katıldı. Etkinlikte Rauf Orbay Ortaokulu 60 kişilik keman ve gitar orkestrasıyla muhteşem bir konser verdi. Düzenlenen etkinlikte hem hayvan sevgisinin hem de sahiplenmenin önemi vurgulandı.



Çankaya Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü bir dizi etkinlikle kutladı. Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan kutlamalara binlerce çocuk katıldı.



Rauf Orbay Ortaokulu 60 kişilik keman ve gitar orkestrasıyla bugün sokak hayvanları için çaldı.



Düzenlenen etkinlikte hayvan sevgisinin öneminin yanı sıra onları korumanın ve sahiplenmenin önemi vurgulandı.



Çocuklara hayvan sevgisini aşılama temalı etkinliklerde yavru köpek bölümü telleri çocuklara açıldı ve çocuklar sokak hayvanlarının yaşam alanlarını yerinde gördü. Okulların sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında gerçekleştirdiği barınak ziyaretlerine kapılarını her daim açık tutan Çankaya Belediyesini, 4 Ekim'de 11 okuldan bini aşkın öğrenci ziyaret etti. Öğrenciler getirdikleri kuru-yaş mamaları, sütleri, battaniyeleri barınak yetkililerine teslim etti.



4 bin 500 sokak hayvanına yeni yuva



Her canlının yaşam hakkına saygı duyan ve hizmetlerini bu doğrultuda üreten Çankaya Belediyesi, 2017 yılından bu yana 51 bin 257 sokak hayvanının tedavi işlemini, 5 bin 606 sokak hayvanının kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdi. 4 bin 500 sokak hayvanını ise yeni yuvasına kavuşturdu.



4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü etkinliklerine, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Ankara Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve ilgili temsilcilikler katıldı.



Etkinlik öncesi kısa bir konuşma yapan Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, "Havyanları korumak için bir gün değil her gün bu bilinçle hareket etmeliyiz. Türkiye'nin en büyük hayvan barınağına sahip bir belediye olarak burada binlerce sokak hayvanına koruma sağlıyoruz. Çalışmalarımıza devam etiğimiz sürece çocuklarımıza da hayvan sevgisini aşılamayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA