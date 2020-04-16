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Çocuklar sosyal medyadan kitap istedi, belediye başkanı gönderdi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sosyal medya hesabından belediye başkanına seslenen çocukların kitap talepleri yerine getirildi.

16.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:46
Çocuklar sosyal medyadan kitap istedi, belediye başkanı gönderdi
Kırıkkale 'nin Yahşihan ilçesinde sosyal medya hesabından belediye başkanına seslenen çocukların kitap talepleri yerine getirildi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkması yasaklanan çocuklar, sosyal medya hesabı üzerinden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'a seslenerek kitap istedi. Bu isteğe kayıtsız kalmayan Türkyılmaz, ilçedeki çocuklara 500 adet kitap dağıttı. Belediye görevlilerince çocuklara kitaplar kapılarına kadar götürüldü.

"Yaklaşık 500 kitap verdik"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Yaklaşık 500 kitabı çocuklarımıza ve gençlerimize okumaları için kitap temin ettik. Sosyal medya hesabı üzerinden bize ulaşan gençlere elimizde bulunan kitaplardan okumaları için kitap verdik. İlerleyen zamanlarda onlara daha da güzel sürprizlerimiz olacak. Şunu söylüyoruz 'siz evinizde biz emrinizde.' Evde kal Türkiye'm, evde kal Yahşihan diyoruz" dedi.

"İnsanlarımızı eğlendirdik"

İlçedeki diğer salgın tedbirleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Türkyılmaz, "Korona virüs başladığından itibaren personelimizle rahat çalışmaya başladık. Belli süre ile birer hafta olarak personellerimizi çalıştırdık. Daha sonra itfaiye ve zabıta ekipleri ve çevre müdürlüğümüzle beraber sokakları yıkadık. Vatandaşlarımızın da evlerinde sıkıldıklarının farkına vardık. Zabıta ve itfaiye ekiplerimizden kurmuş olduğumuz müzik ekibiyle beraber bir hafta sonu eğlendirdik. Yöresel şarkılarımız türkülerimiz ile beraber insanlara bir dokunuşta bulunmaya çalıştık. Daha sonra burada bulunan esnaflarımızdan erzak alıp vefa gurubuna devrettik. İhtiyacı olanlara verildi" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Yahşihan, Güncel
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