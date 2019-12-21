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Çocuklar SosyalBen ile yeteneklerini keşfediyor

SosyalBen Vakfı Karabük Topluluğu üyeleri, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ortaokul öğrencileriyle 5 günlük atölye çalışması gerçekleştirdi.

21.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:00 Çocuklar SosyalBen ile yeteneklerini keşfediyor
SosyalBen Vakfı Topluluğu üyeleri, 'ın ilçesinde ortaokul öğrencileriyle 5 günlük atölye çalışması gerçekleştirdi. Yeteneklerinin farkında bir toplum hayal eden SosyalBen üyeleri, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesine yardımcı oldu.

SosyalBen Vakfı Karabük Topluluğu, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan Işıkveren Ortakulu'nda 15 gönüllü ile 5 gün boyunca saha çalışması gerçekleştirdi. Saha çalışmaları boyunca resim, müzik, dans, yazarlık, spor, oyun ve icat atölye çalışmaları ile çocukların yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine katkı sağladı.

SosyalBen Vakfı Karabük Topluluğu kurucusu Ece Çiftçi, SosyalBen'in dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini amaçladığını söyledi. Çiftçi, şunları kaydetti:

"SosyalBen Vakfı; bu amaç doğrultusunda kişisel gelişimlerine katkı yapacak ulusal ve uluslararası düzeyde saha ve eğitim çalışmaları gerçekleştiren çocuk ve gençlerin yaşadıkları dünyadan sorumlu yetişkinler olarak yetişmeleri için sosyal sorumluluk, girişimcilik ve gönüllülük bilinçlerini ve becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak hizmet veriyor. Gerçekleştirdiği saha çalışmalarında resim, icat, dans, yazarlık, oyun, spor, müzik, kısa film ve fotoğrafçılık atölyeleriyle çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamak bunlarla birlikte ufuklarını genişletmek, özgüvenlerini güçlendirerek daha mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmak, tüm bunların sürekliliğini sağlamak misyonu ve yeteneklerinin farkında güçlü nesillerden oluşan bir toplum vizyonu ile çalışmaktadır." - KARABÜK

Zonguldak, Kilimli, Karabük, Yaşam

Kaynak: İHA

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