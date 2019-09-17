Haberler » kultur-sanat » Haber

Çocuklar soyut resim ile tanışacak

'ONUN Çizgileri' sergisi kapsamında sanatçı K. Muzaffer Gençer'in düzenleyeceği 'Çizgiler Resim Atölyesi'nde, çocuklar kendi çizgilerini ve hayal güçlerini kullanarak soyut resim yapacak.

17.09.2019 10:28Çocuklar soyut resim ile tanışacak
'ONUN Çizgileri' sergisi kapsamında sanatçı K. Muzaffer Gençer'in düzenleyeceği 'Çizgiler Resim Atölyesi'nde, çocuklar kendi çizgilerini ve hayal güçlerini kullanarak soyut resim yapacak.

Trump Alışveriş Merkezi'nin sergi alanı Trump Art Gallery, 'Onun Çizgileri' sergisi kapsamında sanatçı K. Muzaffer Gençer'in 7-12 yaş aralığındaki çocuklarla gerçekleştireceği atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.

Minik ressamlar, 21 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak 'Çizgiler Resim Atölyesi'nde pres tuval, akrilik boya, fırça, sünger ve palet gibi malzemeler kullanarak soyut kavramlar dünyası ile tanışacak. Katılımın ücretsiz olduğu atölyeye ön kayıt yaptırılması gerekiyor.



Kültür Sanat

Kaynak: DHA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
12:54 Kocaeli 14'üncü kez "sevgide buluşacak"
12:14 "Rengarenk Türk Dünyası" resim müsabakası
12:00 Rus ressam Kumaniaev, Trabzon'da sergi açacak
11:52 Göbeklitepe'ye benzeyen harbetsuvan tepesi'nde kazılar başladı
11:46 Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin ardından
11:31 Sahipsiz hayvanlar için şarkı yaptılar
11:26 Bir Kore kahramanı: Yüksel Üsteğmen