Çocuklar soyut resim ile tanışacak

'ONUN Çizgileri' sergisi kapsamında sanatçı K. Muzaffer Gençer'in düzenleyeceği 'Çizgiler Resim Atölyesi'nde, çocuklar kendi çizgilerini ve hayal güçlerini kullanarak soyut resim yapacak.

Trump Alışveriş Merkezi'nin sergi alanı Trump Art Gallery, 'Onun Çizgileri' sergisi kapsamında sanatçı K. Muzaffer Gençer'in 7-12 yaş aralığındaki çocuklarla gerçekleştireceği atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.

Minik ressamlar, 21 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak 'Çizgiler Resim Atölyesi'nde pres tuval, akrilik boya, fırça, sünger ve palet gibi malzemeler kullanarak soyut kavramlar dünyası ile tanışacak. Katılımın ücretsiz olduğu atölyeye ön kayıt yaptırılması gerekiyor.