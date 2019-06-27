27.06.2019 16:27
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ÇOCUKLAR SULAMA KANALLARINDA SERİNLİYOR

Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar, boğulma tehlikesine rağmen sulama kanallarında serinledi.

Adana 'da sıcaktan bunalan çocuklar, boğulma tehlikesine rağmen sulama kanallarında serinledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün anlık verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı saat 12.00-15.00 arasında 35 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık 45 dereceye kadar yükseldi. Sıcakların yanı sıra yüksek nem de vatandaşların bunalmasına neden oldu.
ADANA'YA GİDEK Mİ KANALINDA YÜZEK Mİ
Sıcaktan bunalan çocuk ve gençler, her yıl onlarca kişinin boğulduğu Devlet Su İşleri 'ne (DSİ) ailt sulama kanallarında serinledi. Sürekli kanala atlayıp tekrar çıkan, yaş aralığı 10-15 arasında değişen çocuklar, yüzmeyi bu kanallarda öğrendiklerini, boğulanların ise genelde yüzme bilmediğini kaydetti. Kent merkezinde deniz olmadığı için kanalda yüzdüklerini aktaran çocuklar, Adana'ya gidek mi Kanalında yüzek mi diye şarkı söyledi.ÇOCUKLAR SULAMA KANALLARINDA SERİNLİYOR
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü , Adana , Güncel

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