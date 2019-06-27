27.06.2019 16:42
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Çocuklar sulama kanallarında serinliyor

Çocuklar sulama kanallarında serinliyor

ADANA'da sıcaktan bunalan çocuklar, boğulma tehlikesine aldırış etmeden sulama kanallarında serinledi.

ADANA'da sıcaktan bunalan çocuklar, boğulma tehlikesine aldırış etmeden sulama kanallarında serinledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün anlık verilerine göre Adana 'da hava sıcaklığı 12.00- 15.00 saatleri arasında ortalama 35 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık ise 45 dereceyi buldu. Sıcakların yanı sıra yüksek nem de vatandaşları etkiledi. Sıcaktan bunalan çocuklar ve gençler, her yıl onlarca kişinin boğulduğu Devlet Su İşleri 'ne (DSİ) ait sulama kanallarında serinledi. Kanallara atlayıp çıkan, yaşları 10 ila 15 arasında değişen çocuklar, yüzmeyi bu kanallarda öğrendiklerini, boğulanların ise genelde yüzme bilmediğini kaydetti. Kent merkezinde deniz olmadığı için kanalda yüzdüklerini aktaran çocuklar, "Adana'ya gidek mi, kanalında yüzek mi?" diye şarkı söyledi.


- Adana
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü , Adana , Güncel

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